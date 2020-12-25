Son Dakika | Galatasaray'da Diagne kadrodan çıkarıldı, Trabzonspor maçında yok

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00’da Trabzon’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

KULÜPTEN DİAGNE AÇIKLAMASI

"Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır."

Galatasaray'da Radamel Falcao ise kafileye dahil edildi.

Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.





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