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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas listeyi açıkladı! Fatih Terim detayı...

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Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas listeyi açıkladı! Fatih Terim detayı...

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini açıkladı. Elmas'ın listesinde Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in de yer alması dikkat çekti.

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, seçim öncesi listesini açıkladı. Elmas yaptığı açıklamada, "Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız... Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak." şeklinde konuştu.

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TERİM'İN AVUKATI LİSTEDE

Burak Elmas'ın listesinde Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de yer alması dikkat çekti. 

Epözdemir, Elmas'ın 7 Mayıs'ta açıkladığı listede yer almıyordu.

Burak Elmas'ın başkanlık seçimi öncesi Spor Arena'ya konuştu. İşte Elmas'la yaptığımız röportaj:

 

Son Dakika: Galatasarayda Burak Elmas listeyi açıkladı Fatih Terim detayı...

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