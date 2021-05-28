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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberi: Galatasaray'dan dev operasyon! Eski aşk alevlendi...

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Son Dakika Galatasaray Transfer Haberi: Galatasaray'dan dev operasyon! Eski aşk alevlendi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gündem yeniden Ever Banega. Al-Shabab Riyad'da mutsuz olan Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılılara önerildiği öğrenildi.

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile büyük oranda anlaşan sarı kırmızılılar, hedefine yıldız bir oyuncuyu aldı.

EVER BANEGA GALATASARAY'A ÖNERİLDİ!

Galatasaray, eski gözdesi Ever Banega'yı yeniden gündemine aldı. 2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılılara önerildiği öğrenildi.

Al-Shabab'ta mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi. Al-Shabab ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın, kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi.

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberi: Galatasaraydan dev operasyon Eski aşk alevlendi...

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