Son Dakika: Galatasaray'da beklenmedik Igor Tudor iddiası! Okan Buruk derken...

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde seçilecek başkanın Domenec Torrent ile yola devam etmemesine kesin gözüyle bakılırken, İspanyol teknik adam son yaptığı açıklamada sarı kırmızılı kulüpte görevine devam etmek istediğini ifade etmişti.
DOMENEC TORRENT DEVAM ETMEK İSTİYOR
Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşayacağım. Bayılıyorum. Türk Ligi'ni de çok seviyorum, takip edeceğim. Her zaman elimden gelmeyenlerle ile ilgili bunu söylüyorum, elimde olan şey sahadakiler. Elimde yapabilecek bir şey yoksa kaygılanmıyorum. Eğer kalırsam harika, çünkü oyuncular hazır. Başka bir antrenör gelirse Galatasaray maçları için stadyuma geleceğim.Domenec Torrent
OKAN BURUK'TAN GALATASARAY'A MESAJ
Son olarak Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan ve sonraki sezonun ortasında görevinden ayrılan Okan Buruk, isminin sıkça geçtiği Galatasaray teknik direktötlük göreviyle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. NTV'de yayınlanan Kırılma Anı isimli programa konuşan Okan Buruk, sarı kırmızılı takımda görev almak istediğini söylemişti.
2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir Futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzedl. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun. Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da bir hoca değişikliği olacaksa... Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Bir değişim olursa Galatasaray teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Benim için zamanlama olarak doğru zaman olduğuna inanıyorum, kendimi hazır görüyorum. Olursa seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi, hep bekledim. Kendime takım aramıyorum ama Galatasaray'ın teknik direktör anlamında bir düşüncesi olursa maddi manevi konuları hiç düşünmeden Galatasaray'a hizmet etmek isterim.Okan Buruk
IGOR TUDOR İDDİASI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Domenec Torrent ile yolları ayırması durumunda Igor Tudor'un göreve getirilebileceğini öne sürdü. Galatasaray sportif direktörü Sensibile'nin Tudor'u beğendiği ve bu hamlede rol alabileceği iddia edildi.
Igor Tudor, 2016-17 sezonu devam ederken Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpte dönemin başkanı Dursun Özbek'ti.
Bu sezon Serie A'nın dördüncü haftasından itibaren Hellas Verona'nın başına geçen Tudor, İtalyan ekibinde aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekti. Verona, 53 puan topladığı sezonu sıralamada 9. bitirdi.