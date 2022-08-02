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Son dakika: Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

#Galatasaray#Aytaç Kara#Göztepe
Son dakika: Galatasarayda Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'A bildirdi.

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Galatasaray, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan bildiride; "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

"GÖZTEPE'YE İMZA ATACAK"

2021/22 sezonunun başında Galatasaray'a imza atan Aytaç, geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de kiralık geçirmişti.

20 yaşındaki futbolcunun ismi yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe ile anılıyor.

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#Galatasaray#Aytaç Kara#Göztepe

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