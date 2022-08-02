Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya geri döndü

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Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski kulübü Kasımpaşa'ya geri döndü.

Süper Lig ekibi 2019-2021 yılları arasında arasında Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.