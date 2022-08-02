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Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya geri döndü

#Transfer#Aytaç Kara#Kasımpaşa
Aytaç Kara, Kasımpaşaya geri döndü

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski kulübü Kasımpaşa'ya geri döndü.

Süper Lig ekibi 2019-2021 yılları arasında arasında Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Aytaç Kara, Kasımpaşaya geri döndü

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#Transfer#Aytaç Kara#Kasımpaşa

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