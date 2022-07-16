Son dakika: Galatasaray'da ayrılık! Diagne kamptan ayrıldı, yeni takımı...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın 2018/19 sezonu devre arasında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'ye yine ayrılık gözüktü.

2019/20 sezonunu Club Brugge'de, 2020/21 sezonunun ikinci yarısını ise West Bromwich Albion'da kiralık geçiren Senegalli yıldız geçen sezonun uzun bölümünde sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalmıştı.

Sezon öncesi kamp çalışmalarında yer alan Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'e transfer oluyor. Avusturya'daki kamptan ayrılan Senegalli golcü sağlık kontrollerinin ardından yeni takımına katılacak.

MAAŞI YARI YARIYA ÖDENECEK

Yılda 2.4 milyon euro kazanan Diagne'nın maaşını iki kulüp yarı yarıya ödeyecek. Diagne'nin gönderilmesiyle Galatasaray'ın maaş yükünde azalma olacak ve bu bütçe yeni transferlere harcanabilecek. Galatasaray ile sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Diagne, sezonu Fatih Karagümrük'te geçirerek Sarı-kırmızılı takımdaki macerasını da sonlandırmış olacak.

Haberin Devamı

TRANSFERLER BEKLENİYOR



Diagne’nin ayrılmasının ardından santrfor transferinde vites yükseltecek olan Galatasaray’da Haris Seferovic ismi hala masada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı transferleri de yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

"GALATASARAY'IN FOVETE İHTİYACI YOK" DEMİŞTİ

Mbaye Diagne geçtiğimiz günlerde DHA'ya verdiği özel röportajda yeni sezonla ilgili iddialı ifadeler kullanmıştı.

Sakatlığının üzerinden 6 ay geçtiğini dile getiren Senegalli golcü, "Çok zorlu bir süreçti. Ben de bu süreçte Senegal’e, ailemin yanına gittim. Orada onlardan güç alıp çalışmalarıma başladım. Daha sonra buraya geldim çalışmalara devam etmek için. Kolay bir süreç değildi, çok zor bir süreçti. Özellikle ilk 3 ay çok fazla hareket etmemem gerekiyordu. Ama elhamdülillah şimdi tekrardan çalışabiliyorum. Takımla beraber antrenmanımızı yapıyoruz. Şu ana kadar da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Bu şekilde çalışmalarıma devam edip iyi bir sezon başlangıcı yapmak istiyorum" diye konuşmuştu.

"YENİ SEZONLA BİRLİKTE YENİ BİR DİAGNE GÖRECEKSİNİZ"

Geçen sezona iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatan Diagne, şunları söylemişti:

Haberin Devamı

"Hem lige hem de Avrupa ligine iyi bir başlangıç yapmıştım. Ancak tabii hocamız karar veriyordu kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına. Tabii ki ben kendi açımdan baktığım zaman işimi iyi yapmaya çalıştım. Diğer forvet oyuncularımız da aynı şekilde. Antrenmanlarda da her zaman üçümüz iyi birer performans göstermeye çalışıyorduk. Ancak takdir hocamızındır. Futbol böyledir. Siz mental olarak, fiziksel olarak kendinizi iyi hazırlayabilirsiniz. Zaten takım içinde kendinizi iyi bir şekilde tutmanız gerekir. Bu dönem geçti, artık yeni bir sayfa açılıyor. Yeni sezonla birlikte yeni bir Diagne göreceksiniz. Fiziksel ve mental olarak da kendimi hazırlıyorum yeni sezona."

Haberin Devamı

"TEKRARDAN ÜST DÜZEY FORMUMA DÖNMEK İSTİYORUM"

"Yeni bir hocamız var, yeni bir başkanımız var, yeni bir sportif direktörümüz var, yeni oyuncularımız geldi. Ancak baktığımız zaman biz burada deneyimliyiz. Bu deneyimlerimizin de çalışarak üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. Benim herhangi bir kişiyle hiçbir şekilde bir sorunum yok. Maksimum derecede çalışmaya, çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum. Ve tekrardan üst düzey formuma dönmek istiyorum. Türk Ligi benim tabii ki de uzun yıllardan beri oynadığım bir lig ve bu ligi de iyi bir şekilde biliyorum. Henüz tam kapasitemi de gösteremedim sakatlıklardan dolayı ancak çalışmalarıma devam edeceğim. Ve sonra da tabii ki hocamız sonunda kimin sahaya çıkıp çıkmayacağına karar verecektir"

Haberin Devamı

"KAFA OLARAK, MENTAL OLARAK ŞU ANDA HER ŞEKİLDE KENDİMİ GALATASARAY’A ADAMIŞ DURUMDAYIM"

"Burada 5 forvet olsa da ben bundan hiçbir şekilde korkmuyorum. Çünkü tüm hayatımı zaten rekabet içerisinde geçirdim. Bu doğal bir süreç, hatta Galatasaray olarak da en az 4 tane forvetimiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önceden de Falcao vardı, Halil vardı, Mohamed burada. Ancak her zaman ekstradan fazla forvetlerimiz oluyordu, sayımız fazla oluyordu. Bu sene de ekstradan 2 kişi daha olabilir. Ben en iyisini oynamak için buradayım. Galatasaray’ın hala sözleşmeli futbolcusuyum. 1 sene daha burada sözleşmem var. Kafa olarak, mental olarak şu anda her şekilde kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım. Daha önceki senelerde de fedakarlık yaptım. Gittim, geri geldim. Ancak şu anda sözleşmem devam ediyor ve ben Galatasaray’dayım"

Haberin Devamı

"TÜRKİYE’DE KAZANILMASI GEREKEN HER ŞEYİ KAZANDIM, TEKRARDAN AYNI ŞEKİLDE KAZANMA İSTEĞİM VAR"

"Buraya sezon ortasında geldim ve o dönemki hedefimiz de şampiyonluk ve kupaydı. Ben de açıkçası yapmam gerekeni yaptım ve orada gollerimi attım, kupalarımızı kazandık. Benim için açıkçası 2 şey çok önemli, hocamın bana güven duymasını isterim ve hocamın bana süre vermesini isterim. Hiç kimsenin aklında bir şüphe olmasın. Geçmişte baktığımız zamanda tabii ki en çok gol atan oyuncu oldum. Burada, Türkiye’de kazanılması gereken her şeyi kazandım. Lig kupası kazandım, Türkiye Kupası kazandım. En çok gol atan yabancı olma unvanını da kazandım. Ve şimdi de yeni bir sezon başlıyor. Ben de hazırlıklarımı yapıyorum ve tekrardan aynı şekilde kazanma isteği var bende de. Bende açlık isteği var, şampiyonluk için. Destek ve güven olduğu sürece iyi bir şekilde devam edeceğimi düşünüyorum"

"BENİM OYNAMAYA İHTİYACIM VAR, OYNADIKÇA AÇILAN BİR OYUNCUYUM"

"Baktığımız zaman her hafta forvet hattımız değişiyordu. Sadece ligde de değil, Avrupa Ligi’nde de aynı şekilde değişiyordu. Halil oynuyordu, Mohamed oynuyordu. Ancak bunlar üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok açıkçası. Ben maksimumu verdiğimi düşünüyorum. Ve kulübede oturduğum zaman da pozitif kalmaya çalıştım her zaman. Ancak daha önceden söylediğim gibi, benim oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Türkiye’deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman elde ettiğim başarılardan bunları görebiliyoruz. Gol atmakla ilgili kalitemi herkes biliyor ve isteyince de neler başarabileceğimi kendim de biliyorum."

"BİZ İYİ FORVETLERİZ, BAŞKASININ ALINMASINA GEREK YOK"

"Şimdi takımın bir tarafının eksik olup olmadığıyla ilgili ben bir şey söylemem, çünkü ben hoca değilim. Bunu değerlendirebilecek bir konumda değilim. Ancak Galatasaray’da gol atmak kolay değildi. Çünkü top istediğimiz şekilde bize ulaşmıyordu. Ve günün sonunda baktığımız zaman da gol atamadığımız zamanda suçlananlar genellikle ben ve diğerleri oluyordu. Ancak geçen seneyle ilgili baktığımız zaman aslında bu bütün takımın başarısızlığıydı. Bir kişi, iki kişi demek yanlış olur. Bunu da bu sene takım olarak hep beraber tamir etmemiz gerekiyor. İyi bir orta saha alınabilir, bununla ilgili bir şey söylemem ancak forvet hattı için Mohamed olsun, Gomis olsun, ben olayım iyi forvetleriz ve başkasının alınmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Gomis’in geçmişine baktığımız zaman büyük bir forvet. Burada yaşadığı başarılar da ortada. Mohamed de aynı şekilde. Bize sadece kanatlardan olsun, orta sahadan olsun topu aktarabilecek oyunculara ihtiyacımız var"

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM, TÜRKİYE’DE NASIL GOL ATILACAĞINI BİLİYORUM"

"Kaç gol atacağım sorusunu tabii ki şu anda cevaplayamam. Çünkü buradaki gol sayısı, tamamıyla oynayacağım maç sayısına bağlı. 20 gol derim, 10 maç oynarım. Tabii ki de bu hedefi tutturamam hiçbir şekilde. Bir forvet olarak sadece zamana ihtiyacım var sahada. Ancak hiçbir şeyden korkmuyorum. Türkiye’de nasıl gol atılacağını biliyorum. Sadece çalışmalarıma devam etmem gerekiyor. Galatasaray’da oynadığınız zaman her zaman için gol atmaya fırsatlar bulursunuz. Kerem gibi, Yunus gibi kaliteli kanat oyuncularımız da var. Yani 20 maçta 10, 12 gol neden olmasın"

"GALATASARAY TARAFTARI ZOR ZAMANLARIMDA BANA ÇOK FAZLA DESTEK OLDU"

"Taraftar beni, ben de onları çok fazla seviyorum. Zor zamanlarımda da bana çok fazla destek oldular. Galatasaray taraftarının en iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray için her şeylerini veriyorlar, hayatlarını veriyorlar. Biz de onların bu ilgisinden dolayı çok memnunuz. Buradan onlara iyi bayramlar diliyorum ve yeni sezonda da bizi desteklemelerine devam etmelerini istiyorum."

"GENÇLERLE İLGİLENMEYİ SEVİYORUM, BURADA AİLE GİBİYİZ"

"Morutan'ın iyi biri olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası doğal olmayı seviyorum ve nasılsam o şekilde davranıyorum. Gençlerle ilgilenmeyi de seviyorum. Onlara ağabeylik edecek, yön gösterecek birisine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hamza olsun, diğer gençler olsun. 8-10 yaş fark olsa da çok fark etmiyor, burada kardeş gibiyiz ve aile gibiyiz. Futbol tabii ki elbet bir gün bitecek. Sadece futbol bittikten sonra iyi ilişkilerimin kalması, iyi anılar biriktirmek istiyorum. Sadece bu"