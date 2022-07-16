Sivasspor'da Olimpiu Morutan sesleri! İlk görüşme gerçekleşti...

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Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğidolar, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan’ı renklerine bağlamak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Morutan ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin olumlu geçtiği ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Olimpiu Morutan, futbol kariyerinde ise 213 maça çıktı. 20 gol atan Morutan, 29 kez sarı kartla, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç oyuncu, Romanya A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giymeyi başardı.

Rumen oyuncu, geçen sezon ise sarı-kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev alırken, 3 gol, 5 asist kaydetti.

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RIZA ÇALIMBAY: "BAŞKANIMIZ UĞRAŞIYOR..."

Rıza Çalımbay, Morutan ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Çalımbay, "Başkanımız uğraşıyor. Olabilirse iyi olur. Verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Gerçekten iyi bir oyuncu. Belki istediği şansı orada bulamamıştır. Türkiye’ye uyum sağlayamamıştır. Bizde olabilir. Avrupa kupası da oynayacak. Onun için çok çok önemli. Galatasaray’a çok kuvvetli şekilde geri dönmek isteyecektir. Bizim orası bir fırsat olabilir. Neticede bu Galatasaray’a, Morutan’ın düşüncesine bağlı" dedi.