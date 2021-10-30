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Son dakika: Galatasaray'da 100 milyon TL'lik tasarruf planı!

#Galatasaray#Transfer#Feghouli
Son dakika: Galatasarayda 100 milyon TLlik tasarruf planı

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve gelecek yıl kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılmasıyla, 100 milyon Lirayı bulan bir tasarruf sağlanacak. Özellikle Babel ve Feghouli'nin gidişi, kulübü çok rahatlatacak.

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Başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın oturmasıyla transferdeki yol haritasını güncelleyen Galatasaray, genç ve maliyeti düşük oyunculara yöneldi. Özellikle yaz döneminde yapılan takviyelerle hem yaş ortalaması düştü hem de yıllık ücretler azaldı. Fanatik'in haberine göre hiçbir oyuncuya 2 milyon Euro ve üzerinde teklif sunmayan Sarı- Kırmızılılar'ın hedefi, yıllık maaş bütçesini 25-30 milyon Euro aralığına kadar çekebilmek. Bu doğrultuda özellikle sezon sonunda mukavelesi bitecek oyuncular, yönetimin elini bir hayli rahatlatacak. Bu sezon çoğunlukla yedek soyunan Feghouli, Babel ve Luyindama takımdan ayrıldığında, 7.5 milyon Euro civarında bir maaş yükü ortadan kalkacak. Bu da mevcut kurla yaklaşık 85 milyon liraya denk geliyor.

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Artık eski ücretler yok

Bununla birlikte uzun süredir sakat olan ve sezon sonunda kulübeye geçerek Fatih Terim'in ekibine katılması planlanan Arda Turan'ın, üçüncü kaleci Fatih Öztürk'ün ve kiralık geldiği Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaratan Gustavo Assuncao'nun Portekiz'e dönüşüyle, ulaşılan yıllık tasarruf miktarı 100 milyon lirayı bulacak. Yönetim elbette bu isimlerin yerine takviyeler yapmayı planlıyor, ancak yeni transferlerin maaşları çoğunlukla 1 milyon Euro seviyesinin altında olacak. Bu da, sadece Babel ve Feghouli'nin maaşlarıyla 5-6 kaliteli transfer daha yapılabileceğini gösteriyor.

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#Galatasaray#Transfer#Feghouli

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