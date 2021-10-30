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Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'den Türk vatandaşlığı hamlesi! Yerli statüsünde oynayabilir mi?

#Galatasaray#Feghouli#Türk Vatandaşlığı
Galatasarayın yıldızı Feghouliden Türk vatandaşlığı hamlesi Yerli statüsünde oynayabilir mi

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofıane Feghouli, Türk vatandaşlığı almak için gerekli işlemleri başlattı.

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Son haftalarda 11'de başlamadığı için üzüntülü olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli Türk vatandaşı olmak istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İsmi zaman zaman Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde takımdan ayrılacaklar arasında gösterilse de Cezayirli oyuncu, yaşantısına burada devam etmekte kararlı.

3 ay içinde pasaport almak istiyor

Ajansspor'un haberine göre resmi işlemlere başlayan Feghouli, 3 ay içerisinde Türk pasaportunu almayı amaçlıyor.

Türk pasaportu almak yeterli mi?

Son düzenlemeye göre ülke sınırları içerisinde 250 bin dolarlık mülk alan yabancıların, Türk yurttaşlığına geçme şansı olurken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynayan profesyonel futbolcular için milli takım listesiyle ilgili bölüme göre başka kriterler söz konusu. Buna göre sonradan Türk yurttaşlığına geçen yabancı bir futbolcunun A Milli Takım 'da en az bir maç oynaması şartıyla lig maçlarında yerli statüde yer almasına izin veriliyor. Cezayır Milli Takım formasını defalarca giyen Feghouli'nin şu andaki kurallara göre sahada Türk statüsüyle yer alması imkansız.

Sofiane Feghouli 2014'ün Ağustos ayında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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Feghouli, Cezayir A Milli Takımı'nda 71 maçta görev alırken; 18 de gol attı.

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#Galatasaray#Feghouli#Türk Vatandaşlığı

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