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Son Dakika: Galatasaray'a yeni antrenör! Sargon Duran bugün idmana çıktı...

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#Sargon Duran#Galatasaray#Antrenör
Son Dakika: Galatasaraya yeni antrenör Sargon Duran bugün idmana çıktı...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 15:55

Avusturyalı eski futbolcu ve antrenör Sargon Duran, teknik direktör Okan Buruk'un özel talebi doğrultusunda Galatasaray'da duran top ve taç danışmanı olarak göreve başladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, santrforların yeteri kadar topla buluşamaması ve hücum organizasyonlarında iyi beslenememeleri sebebiyle duran top konusunda teknik ekibine profesyonel bir takviye yaptı.

Avusturyalı eski futbolcu ve antrenör Sargon Duran, Okan Buruk'un özel talebi doğrultusunda sarı kırmızılı ekipte duran top ve taç antrenörü olarak göreve başladı. Hep taç hem de duran top organizasyonlarıyla ilgili çalışmalar yapacak olan 35 yaşındaki isim, bugün ilk antrenmanına çıktı.,

DANIŞMAN OLARAK GÖREV ALACAK

Şu anda yurt dışında faal olarak çalışan Sargon Duran, teknik ekibe daimi olarak katılmadı. Danışam olarak göreve başlayan Duran, teknik direktör Okan Buruk'un talep ettiği dönemlerde takıma yardımcı olacak.

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Deneyimli futbol adamının özellikle kanat oyuncuları ve kanat bekleri ile çalışmalar yapması bekleniyor.

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#Sargon Duran#Galatasaray#Antrenör

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