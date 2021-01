Son dakika | Galatasaray'a müjde! Saint-Etienne, Mostafa Mohamed'den vazgeçmek üzere

Saint-Etienne Kulübü Başkanı Roland Remeyer, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi istediğini açıkladığı Zamalek'in forveti Mostafa Mohamed'in transfer görüşmeleri hakkında açıklamalar yaptı.

Romeyer, "Zamalek'in yöneticileriyle konuştuk. 5 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladık. 3 milyon euroyu hemen, kalan 2 milyon euroyu ise ancak Şubat 2022'de ödeyebileceğimizi aktardık. Ayrıca, bonus maddeleri de olmayacağını söyledik. Son teklifimizi yaptık ve 48 saat içerisinde cevap vermelerini istedik. Vermezlerse başka oyuncuya geçeceğimizi ve Mohamed konusunu kapatacağımızı ilettik. 15 günden beri bu transferi konuşuyoruz. Yaptığımız teklif çok çok büyük. İstedikleri bonus maddeleri kabul edilemez. Zaten bu teklif için ekstra bir efor sergiledik" ifadelerini kullandı.

ZAMALEK DE AÇIKLADI

Zamalek Kulübü yöneticisi Khaled El-Ghandour da yaptığı açıklamada "Saint-Etienne ile yapılan görüşmeler anlaşma noktasından çok uzak. Fransız kulübü, 3 milyon euro'yu hemen ödeyeceğini söyledi. 1 yıl boyunca başka ödeme yapmayacaklarını ve kalan 2 milyon euroyu da 1 yıl sonra taksitlerle ödeyebileceklerini söylediler. Bu taksit planı bizim için kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY, BRAGA VE VALLECANO

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'in transfer edilmesini istediğini açıklamıştı. Zamalek kariyerinde 51 resmi maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 19 gol atıp 4 asist yaptı.

