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Haber Giriş: 09.01.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Mostafa Mohamed kimdir kaç yaşında? Fatih Terim Mostafa Mohamed'i istediğini açıkladı!

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Mostafa Mohamed kimdir kaç yaşında? Fatih Terim Mostafa Mohamed'i istediğini açıkladı!
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Mostafa Mohamed'in futbol hayatı Fatih Terim'in yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Terim Mostafa Mohamed'i istediğini açıkladı. Mısır Ligi ekibi Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mohamed takımının en önemli yıldızlarından biri. Peki, Mostafa Mohamed kimdir? İşte, Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed'in biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler

Galatasaray'ın ilgilendiği Mostafa Mohamed'in hayatı Terim'in yaptığı açıklamalar ile merak konusu oldu. 1997 yılında doğan futbolcu kariyerine Zamalek altyapısında başladı. El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish takımlarında forma giyme şansı bulan Mohamed, daha önce ülkesi dışında forma giymedi.

TERİM'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim: "Muhammet'i istiyorum diye söyledim, düzelteyim. Mısır'da oynayan Zamalek'ten Muhammet Mustafa'yı söylüyorum. Zaten yazıldı. En son söyleyen benim." ifadesini kullandı.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mostafa Mohamed 28 Kasım 1997'de doğdu. Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 100 maçta 32 gol attı. Daha önce ülkesi dışında forma giymeyen Mohamed aynı zamanda Mısır A Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 1.85 boyundaki santrfor, Zamalek ile 1 lig şampiyonluğu, 1 lig kupası ve 1 kez de CAF Süper Kupası'nı kazandı.

Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

Sırasıyla El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish takımlarında forma giyme şansı buldu.

 

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