Son dakika: Galatasaray'a Marcelo Saracchi'den iyi haber!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana kısmında ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir, saha dönüş çalışmalarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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