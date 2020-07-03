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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi!

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Son Dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi!
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Galatasaray'da sakatlığını atlatan Marcao, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı stoper, 4 Haziran'dan bu yana yoğun bir tedavi programına tabii tutuluyordu.

Galatasaray'da corona virüsü salgını sonrasında yapılan taktik idmanda sakatlanan ve bir aydır sahalardan uzak olan Marcao’dan iyi haber geldi.

4 Haziran’dan bu yana yoğun bir tedavi programına tabii tutulan Brezilyalı stoper, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Marcao, dün antrenmanın yalnızca bir bölümünde takımla birlikte çalışabilmişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marcao’nun pazar günü oynanacak Trabzon maçında kadroda olup olmayacağına ise Terim ve Sağlık kurulu birlikte karar verecek.

Dünkü idmanın bir bölümünde yer alan Marcao’nun ağrısı olmazsa Trabzon maçında kadroda olacak.

 

Son Dakika | Galatasaraya Marcao müjdesi

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