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Son Dakika: Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber! 3 isim daha Fenerbahçe maçında yok

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasaraya Hakim Ziyechten kötü haber 3 isim daha Fenerbahçe maçında yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 14:48

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'a Faslı yıldızından kötü haber geldi. Öte yandan sarı kırmızılılarda 3 isim daha listede yer almadı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi ve kafile Riyad'a hareket etti.

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Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park’ta 29 Aralık Cuma günü oynanacak olan müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Maç ATV’den canlı olarak yayınlanacak.

Maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Onun yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Volkan Bayarslan yönetecek.

ZIYECH'TEN KÖTÜ HABER

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'a Faslı yıldızından kötü haber geldi.

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Ağrısı bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech, Süper Kupa maçı kadrosunda yer almayacak.

Tecrübeli futbolcu, ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ağrılarının devam ettiğini teknik heyete iletmişti. Son antrenmanın ardından ise teknik direktör Okan Buruk, Ziyech'i riske atmamak için maç kadrosundan çıkardı.

DAVINSON SANCHEZ DE ARABİSTAN'DA YOK

Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Angelino da kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu: 

Son Dakika: Galatasaraya Hakim Ziyechten kötü haber 3 isim daha Fenerbahçe maçında yok

AFRİKA KUPASI YOLCUSU

Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı.

Fas Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech de yer aldı. Fildişi Sahilleri’nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Fas’ın turnuvadaki ilk rakibi ise 17 Ocak’ta oynanacak müsabakada Tanzanya olacak. Aday kadroda, Ziyech’in yanı sıra geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Roman Saiss de yer buldu.

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Fenerbahçe

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