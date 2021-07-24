Son Dakika: Galatasaray'a Brezilyalı orta saha geliyor! İtalyanlar duyurdu - Transfer haberleri

PSV Eindhoven yenilgisinin ardından transferde atağa kalkan sarı kırmızılılar; Cicaldau, Patrick van Aanholt ve Sacha Boey transferlerini KAP'a bildirirken İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Rumen Nicolae Stanciu'nun transferinde son anda kulübüyle anlaşamayan Galatasaray, bu bölgeye oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFERİN BİTMESİ YAKIN

24 yaşındaki Cicaldau'yu kadrosuna kattığını duyuran sarı kırmızılıların, bir orta saha oyuncusunu daha transfer etmeye yakın olduğu öğrenildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Serie A'dan düşen Parma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hernani, adım adım Galatasaray'a geliyor.

ASLAN, CAGLIARI'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKTI

Cagliari'nin de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Hernani'nin, sarı kırmızılı takıma daha yakın durmasıyla Cagliari ihtimalinin devre dışı kaldığı ve Galatasaray'ın transferi kısa sürede bitirmesinin beklendiği belirtildi.

Eylül 2020'de Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro bonservisle transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde çıktığı 69 resmi maçta 8 gol, 7 asistle skora katkı sağladı.

ALTI TRANSFER AÇIKLANDI

Şu ana kadar Barış Yılmaz, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Cicaldau ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar; Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'u da KAP'a bildirmişti.

Galatasaray, Hernani'yi kadrosuna katması durumunda bu sezonki 7. transferi olacak.