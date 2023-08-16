Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İkinci kez Galatasaray - Trabzonspor maçını yönetecek
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, cumartesi günü saat 21.45’te Rams Park’ta karşılaşacak. Bu önemli mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Karaoğlan iki takım arasında daha önce 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynanan mücadeleyi yönetti. Müsabakayı ise Karadeniz ekibi 2-1’lik skorla kazandı.
Atilla Karaoğlan kariyerinde daha önce de 1’er kez Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı. Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2 kez görev aldı.
Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri şu şekilde:
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar
19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın