Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İkinci kez Galatasaray - Trabzonspor maçını yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, cumartesi günü saat 21.45’te Rams Park’ta karşılaşacak. Bu önemli mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Karaoğlan iki takım arasında daha önce 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynanan mücadeleyi yönetti. Müsabakayı ise Karadeniz ekibi 2-1’lik skorla kazandı.

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Atilla Karaoğlan kariyerinde daha önce de 1’er kez Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde düdük çaldı. Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2 kez görev aldı.

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri şu şekilde:

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın