Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı heyecanı için geri sayım! Dev karşılaşmada rekor gelebilir, muhtemel 11'ler...

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Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak maç Süper Lig’de topa en çok sahip olan ve en iyi hücum eden ekiplerinden ikisini karşı karşıya getirecek. Okan Buruk’un Aslan’ı ve Abdullah Avcı’nın Fırtına’sı topa hakim olmayı seven takımlar... Trabzon %56.5 ile bu alanda lig üçüncüsü, G.Saray ise %55.2 ile lig beşincisi... Bu oranlar içeride dışarıda yaklaşık olarak aynı. İki ekibin bugün top paylaşımını nasıl yapacağı merak konusu...

KALEYi TUTTURMADA iLK iKiDELER

İki takımın bir diğer ortak özellikleri çok şut çekmeyi severken kalesine fazla şut izni vermemesi. Fenerbahçe’nin ardından en golcü (45) ikinci takım olan Galatasaray maç başına 18.1 ile Süper Lig’de rakip kaleye en çok şut çeken ekip... Trabzonspor da 16.1 ile beşinci. Bu şutların kaleyi tutma oranına bakarsak Aslan burada da lider (7.3), Trabzonspor’un ise hemen arkasında (5.9) olduğunu görüyoruz. Ancak Fırtına 33 kez ağları sarsabildiği için bitiricilik sıkıntısı kendisini gösteriyor.

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GALATASARAY AÇIK OYUNDA ÜSTÜN

Gol türlerine bakacak olursak Galatasaray’ın açık oyunda daha çok gol bulduğu görülüyor. Okan Buruk’un takımı 46 golün 4’ünü rakibin kendi kalesine atmasıyla bulurken kalan 42’nin sadece 10’u duran toplardan geldi. Trabzonspor duran toplar hariç 19 kez gol bulabilirken bordo mavililerin hiç kontratak golü bulmaması dikkat çekici bir istatistik. Bu rakam G.Saray’da ise 2. Trabzon’un rakipleri 1 kez kaleyi şaşırken G.Saray penaltı gollerinde 9-5 önde.

BiRi SOL DiĞERi SAĞI SEViYOR

Trabzonspor 21 maçta kalesine maç başına 10.4 şuta izin verirken bu alanda üçüncü sırada. G.Saray da 11.3 ile beşinci basamağı tutmuş durumda. Zaten Aslan halihazırda ligin en az gol (16) yiyen takımı. Hücum yönlerine bakıldığında her iki ekibin de kanatları tercih ettiği görülüyor. Galatasaray yüzde 37 ile sağı daha çok kullanırken Trabzonspor yüzde 38 ile solu tercih ediyor.

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ASLAN YENi REKOR PEŞiNDE

Sezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalan iki ekibin NEF Stadı’ndaki randevusu 19.00’da başlayacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği maç öncesi G.Saray’da sakat veya cezalı bulunmuyor. Trabzonspor’da ise Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik’in sakatlıkları bulunuyor. G.Saray bugün galip gelirse ligde üst üste 13. maçını kazanmış olacak ve yine kendisine ait olan Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini egale edecek.

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11 KEZ KALESiNi KAPATTI AMA...

İki ekibin kalecileri büyük kozları... Trabzonspor tam 11 maçı gol yemeden tamamlamış durumda ve bu alanda lig lideri. Ancak Fırtına diğer 10 maçta tam 27 gol yedi. Galatasaray ise 9 kez gol yemeden maç tamamladı.

REKABETTE AVCI 8-1 ÖNDE

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün 15. kez rakip olacak. Geride kalan 14 randevuda Avcı’nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk’un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki ekip ligde bugün 100. kez karşılaşacak. G.Saray galibiyetlerde 42-32 üstün.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE YAYIN

Türkiye’de beIN Sports’tan yayınlanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 100’den fazla ülkede ekranlara gelecek. Maçın yayını 24 stat kamerası, 1 drone ve iki motosiklet kamerası ile gerçekleştirilecek.

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MUHTEMEL 11'LER