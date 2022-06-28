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Son Dakika: Galatasaray teknik ekipten ayrılığı açıkladı

#Galatasaray#Riera#Transfer Haberleri
Son Dakika: Galatasaray teknik ekipten ayrılığı açıkladı

Galatasaray'da Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından teknik ekip netleşirken mevcut yapıda görev alan isimlerle yollar ayrılıyor...

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Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından teknik heyette beklenen ayrılık gerçekleşti. Galatasaray Kulübü, Albert Riera ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Önce bir dünya yıldızı olarak gelip Parçalı’yı giydi. Sonra bir Galatasaraylı olarak gelip futbol bilgisini takımına aktardı. Her aldığı görevde başarıyla çalıştı, başarı için uğraştı. Yolun açık olsun." ifadeleri yer aldı. 

Son Dakika: Galatasaray teknik ekipten ayrılığı açıkladı

Ocak ayında Domenec Torrent'in yardımcısı olarak göreve başlayan Albert Riera, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılırken İspanyol antrenör, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

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"Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun veda olmadığını biliyorum. Görüşmek üzere..."

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