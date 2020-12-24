Son Dakika | Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını açıkladı.

Tecrübeli teknik adama 5 maç ceza verildiği duyuruldu. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Marcao ise 1 maç ceza aldı.

İşte PFDK'nın açıklaması;

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FATİH TERİM NEDEN CEZA ALDI? KARAGÜMRÜK MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maçın 69. dakikasında Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu karardan bir süre önce Fatih Terim, yaşanan bir pozisyona yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Terim'in itirazları durmayınca Mustafa Öğretmenoğlu kırmızı kartına başvurmuştu.

Kırmızı kart sonrası hakeme yönelik tepkisini sürdüren Fatih Terim'in kullandığı cümleler basın tribününe kadar ulaşmıştı.

Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na; "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın. Terbiyesiz, ahlaksız... Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu." şeklinde tepki göstermeye devam etti.

Fatih Terim, 22 Aralık Salı günü sportmenliğe aykırı hareket, hakaret ve tedbire uymaması sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

MARCAO NEDEN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ?

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcuya 'kural dışı hareketi' sebebiyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

TAHKİM KURULU'NA BAŞVURU KARARI

Galatasaray Kulübü ve Teknik Direktör Fatih Terim, PFDK’nın verdiği 5 maçlık men cezasına itirazda bulunacak.

Tecrübeli teknik adamın Tahkim Kurulu’ndan duruşmalı savunma talebinde bulunacağı belirtildi.

İŞTE FATİH TERİM'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Fatih Terim'in Tahkim Kurulu tarafından cezasında indirim yapılmaması halinde kaçıracağı maçlar belli oldu.

Göztepe(oynandı)

Trabzonspor (D)

Antalyaspor

Konyaspor (D)

Gençlerbirliği

GALATASARAY YÖNETİCİSİNDEN TWEET

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik, Terim'e verilen ceza sonrası şu paylaşımda bulundu:

Canım Hocam sen bizim en kıymetlimizsin. Şimdi eskisinden daha hırslısın. Hakemi silahla tehdit edenlere, edilen küfürlere, sahaya dalmalara, uluorta şerefsiz demelere hep es geçildi. Ne korkmuşsunuz ama korkunun ecele faydası yok, mayıs ayında görüşeceğiz.

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