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Futbol
Haber Giriş: 24.12.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Fatih Terim'in cezası sonrası açıklama!

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Son Dakika | Galatasaray'dan Fatih Terim'in cezası sonrası açıklama!
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Galatasaray Kulübü, PFDK'dan Fatih Terim'e gelen 5 maçlık ceza sonrası bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir.

Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır.

Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır. 

Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. 

Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika | Galatasaraydan Fatih Terimin cezası sonrası açıklama

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