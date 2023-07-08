×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray sol bek Angelino transferini bitiriyor! Fabrizio Romano duyurdu...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Angelino#Galatasaray
Son dakika: Galatasaray sol bek Angelino transferini bitiriyor Fabrizio Romano duyurdu...
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 19:38

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek konusunda önemli gelişme kaydetti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Sarı-kırmızılı kulübün Leipzig forması giyen Angelino ile her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.

Haberin Devamı

Galatasaray, uzun zamandır hasretle beklediği sol beke kavuşmak için geri sayıma geçti. Süper Lig'in son şampiyonu olarak ligde şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray bir süredir sol bek transferi konusunda girişimlerini sürdürüyordu.

ANGELINO VE BORNA SOSA GÜNDEMDEYDİ

Galatasaray'ın sol bek transfer listesinde Bundesliga'da forma giyen iki futbolcu yer alıyordu. Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino ve Stuttgart'ın Hırvat sol beki Borna Sosa, Sarı-kırmızı takımla isimleri anılan sol bekler olarak dikkat çekiyordu.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Burukun Avusturya kampı kadrosu belli olduGalatasaray'da Okan Buruk'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu!Haberi görüntüle

FABRIZIO ROMANO DUYURDU: ANGELINO TAMAM

transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın sol bek transferiyle ilgili gelişmeyi duyurdu. Romano'nun haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, Angelino ile her konuda anlaşmaya vardı. Başka teklifler de alan İspanyol sol bek Galatasaray dışında bir takıma gitmek istemiyor.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Leipzig arasındaki görüşmeler transferin geleceğini netleştirecek.

Son dakika: Galatasaray sol bek Angelino transferini bitiriyor Fabrizio Romano duyurdu...

SEZONU HOFFENHEIM'DA TAMAMLADI

Sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren, daha önce Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giyen Angelino’nun bonservisiyle birlikte Galatasaray’a imza atması bekleniyor.

Gözden KaçmasınGalatasaray ve Fenerbahçenin gündemindeki De Vrij, imzayı attıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki De Vrij, imzayı attı!Haberi görüntüle

ÜST SEVİYE BİR TOP TEKNİĞİNE SAHİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un listesinde de ilk sırada yer alan Angelino, müthiş bir sol ayağa ve bir savunmacıya göre üst seviye bir top tekniğine sahip.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HÜCUM GÜCÜ

İspanyol yıldızın en önemli özelliği ise hücumdaki etkinliği. Sadece bu sezon 35 maçta 12 asist yapan Angelino, Leipzig’de ise neredeyse 2 maçta 1 kez skora katkı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Angelino#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık
Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975te ne yaşandı

Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975'te ne yaşandı?

#Kanada