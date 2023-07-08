Son dakika: Galatasaray sol bek Angelino transferini bitiriyor! Fabrizio Romano duyurdu...

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Galatasaray, uzun zamandır hasretle beklediği sol beke kavuşmak için geri sayıma geçti. Süper Lig'in son şampiyonu olarak ligde şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray bir süredir sol bek transferi konusunda girişimlerini sürdürüyordu.

ANGELINO VE BORNA SOSA GÜNDEMDEYDİ

Galatasaray'ın sol bek transfer listesinde Bundesliga'da forma giyen iki futbolcu yer alıyordu. Leipzig'in İspanyol sol beki Angelino ve Stuttgart'ın Hırvat sol beki Borna Sosa, Sarı-kırmızı takımla isimleri anılan sol bekler olarak dikkat çekiyordu.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU: ANGELINO TAMAM

transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın sol bek transferiyle ilgili gelişmeyi duyurdu. Romano'nun haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, Angelino ile her konuda anlaşmaya vardı. Başka teklifler de alan İspanyol sol bek Galatasaray dışında bir takıma gitmek istemiyor.

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Galatasaray ile Leipzig arasındaki görüşmeler transferin geleceğini netleştirecek.

SEZONU HOFFENHEIM'DA TAMAMLADI

Sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren, daha önce Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giyen Angelino’nun bonservisiyle birlikte Galatasaray’a imza atması bekleniyor.

ÜST SEVİYE BİR TOP TEKNİĞİNE SAHİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un listesinde de ilk sırada yer alan Angelino, müthiş bir sol ayağa ve bir savunmacıya göre üst seviye bir top tekniğine sahip.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HÜCUM GÜCÜ

İspanyol yıldızın en önemli özelliği ise hücumdaki etkinliği. Sadece bu sezon 35 maçta 12 asist yapan Angelino, Leipzig’de ise neredeyse 2 maçta 1 kez skora katkı sağladı.