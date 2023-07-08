×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kadro#Avusturya Kampı
Son Dakika: Galatasarayda Okan Burukun Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 15:10

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı ekibin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Avusturya kampının kadrosunu açıkladı.

Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Avusturya kampı kadrosu belli oldu.

TORRERIRA KADRODA, 3 EKSİK

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Lucas Torreira kamp kadrosuna dahil edilirken; Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan Avusturya'ya götürülmedi.

Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan başarılı oyuncunun, Temmuz ayı sonunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’na yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMPI KADROSU

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksak, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

Haberin Devamı

Son Dakika: Galatasarayda Okan Burukun Avusturya kampı kadrosu belli oldu

GALATASARAY'IN Avusturya kampı PROGRAMI

Galatasaray'ın 2023- 2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu.

Sarı kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da sponspor Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başladı.

18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

Not: Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Kadro#Avusturya Kampı

BAKMADAN GEÇME!

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık
Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975te ne yaşandı

Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975'te ne yaşandı?

#Kanada