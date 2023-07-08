Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Avusturya kampı kadrosu belli oldu.
TORRERIRA KADRODA, 3 EKSİK
Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Lucas Torreira kamp kadrosuna dahil edilirken; Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan Avusturya'ya götürülmedi.
Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan başarılı oyuncunun, Temmuz ayı sonunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’na yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
İŞTE GALATASARAY'IN AVUSTURYA KAMPI KADROSU
Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksak, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.
GALATASARAY'IN Avusturya kampı PROGRAMI
Galatasaray'ın 2023- 2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu.
Sarı kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da sponspor Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başladı.
18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:
Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz
FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 19.30 (CET)
Stadyum: Generali Arena - Viyana
SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz
Not: Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir.