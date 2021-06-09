Son Dakika: Galatasaray Selçuk İnan'a emanet! Seçim gündemi, transfer derken açılış 14 Haziran'da...

Ali Naci Küçük / Spor Arena

Şampiyonlar Ligi’nde 3 ön eleme oynayacak olan Galatasaray bu nedenle 2021-22 sezonuna en erken start veren kulüplerden biri olacak.

GALATASARAY SEZONU 14 HAZİRAN'DA AÇIYOR



20-21 Temmuz tarihinde ilk ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray, 14 Haziran’da sezonu açacak. Sarı kırmızılı takımda Pazartesi günü sağlık kontrolleri başlayacak ve daha sonra hazırlıklar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde start alacak.

TAKIM ŞİMDİLİK SELÇUK İNAN'A EMANET

Fatih Terim’in 31 Mayıs’ta sözleşmesinin sona ermesi, Ümit Davala ile Levent Şahin’in ise ayrılık kararı almasının ardından Galatasaray Futbol Takımı sezonu antrenör Selçuk İnan ile açacak.



Terim’in devam edip etmeyeceği genel kuruldan çıkacak sonuca göre netleşeceği için tecrübeli hoca Florya’da olmayacak.

19 Haziran’da gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurulda Galatasaray Kulübünün yeni başkanı belli olana dek sarı kırmızılı takımı 2021-22 sezonuna Selçuk İnan ile birlikte U19 alt yapı hocası Ceyhun Müderrisoğlu hazırlayacak.

Sarı kırmızılılar, yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıracak.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Spor Arena'ya konuk oldu;

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