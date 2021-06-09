Son dakika: Galatasaray'da ayrılık! Şener Özbayraklı veda etti! Başakşehir transferi açıkladı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı,Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATTI



Deneyimli oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Başakşehir, Şener transferini resmen açıkladı.



Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı’yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Uzun yıllar Türkiye’nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'nın açıklaması şu şekilde:

Değerli Galatasaray camiası;

2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimnde yeni bir sayfa açmamın her iki taraf için de daha doğru olacağüına inanıyorum.

Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı...

Yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla

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