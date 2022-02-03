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Son Dakika: Galatasaray Semih Kaya transferini duyurdu! 3. dönem başlıyor...

#Transfer#Semih Kaya#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaray Semih Kaya transferini duyurdu 3. dönem başlıyor...

Galatasaray, altyapısından yetişen Semih Kaya ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'daki 3. dönemini yaşayacak.

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Galatasaray, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 30 yaşındaki stoper Semih Kaya ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya’nın transferi konusunda anlaşma sağladı.

 Galatasaray Akademisi çıkışlı olan Semih Kaya, 2006 yılında girdiği altyapımızda üç sene forma giydikten sonra A takıma yükselme başarısı gösteren oyuncumuz, A takımdaki ilk maçına 17 Ocak 2009 tarihinde Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında çıktı. 

Gaziantepspor ve Kartalspor’da yaşadığı kısa süreli geçici transfer maceralarının ardından 2011 yılında yuvasına geri dönen Semih Kaya, şampiyon olduğumuz 2011-2012 sezonunda dünyaca ünlü Çekyalı savunmacı Tomáš Ujfaluši ile mükemmel bir stoper tandemi oluşturarak kendini gösterdi. Rakip sahada kaldırdığımız şampiyonluk kupasında altyapıdan sivrilmiş genç bir yetenek olarak kadronun önemli bir parçasıydı.

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Beş sezon aralıksız Galatasaray Futbol A Takımı’nda başarıyla forma giyen stoper, bu süre zarfında 4 Süper Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere tam 12 kupa kaldırdı. 

Galatasaray formasıyla yakaladığı çıkışı milli forma giyerek taçlandıran Kaya, ay-yıldızlı formayla ilk kez 29 Şubat 2012 tarihinde oynanan Slovakya hazırlık maçıyla tanıştı ve A milli formayı 23 kez sırtına geçirdi. 

Semih Kaya, 2017-2018 yaz transfer sezonunda Sparta Prag ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği 1,5 sezonun ardından tekrar Galatasarayımıza kiralık olarak geri dönerek elde ettiğimiz şampiyonluğa yarım sezonluğuna önemli katkı sağladı. Çekya’ya geri dönen tecrübeli savunmacı, 2019-2020 futbol sezonunu burada geçirdi. Sparta Prag’da 2020 Çekya Kupası şampiyonuğu başarısı elde etti. 

2020’de yurda dönüş yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir buçuk sezon boyunca Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra yuvası Galatasaray’a tekrar kavuştu.

Semih Kaya’ya Galatasaray’a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz. 

"GURURLU VE MUTLUYUM"

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Galatasaray’ın yeni transferi Semih Kaya, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeniden Galatasaray’a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kaya, "Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam, uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle hocamıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Tekrar şanlı renklerimizi, şanlı armamızı üzerime geçirdim. Umarım bunu şerefli şekilde, gururlu şekilde, en iyi şekilde taraftarlarımızın önünde bütün hırsımla yapmam gerekenleri yaparak sahada veya saha dışında, gerekli her yerde elimden geldiğince başarabileceğimi ve yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden de buradayım ve bunun bilincindeyim. İyi şeyler olacak ben buna inanıyorum. Yeni bir transfer, eski bir yüz... Tekrar buradayım. Bu güzel, değerli renkleri, değerli armayı tekrar üstümde taşıdığım için gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

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"TARAFTARLARIMIZ BENİM AİLEMİN PARÇASI"

Galatasaray taraftarlarına mesaj gönderen Semih Kaya, şunları söyledi: "Ben onları çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Onlar benim ailemin parçası. Büyüklerim var içlerinde, anne, baba, abi, kardeş olarak gördüklerim var. Beni her zaman destekleyeceklerini ben biliyorum. Elimden geldiğince bunu en iyi şekilde yapacağımı biliyorum. Onları hiçbir şekilde utandırmayacağım, bundan emin olsunlar."

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#Transfer#Semih Kaya#Galatasaray

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