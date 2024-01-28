Son dakika: Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferini resmen açıkladı! Türk futbol tarihine geçti...

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Sacha Boey'in 30+5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Boey, bu transferle birlikte Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışında yer alan isim oldu.

İşte sarı - kırmızılılardan yapılan bildiri;

Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.



Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.



Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir.

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2028 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Bayern Münih, 23 yaşındaki Sacha Boey ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

DREESEN: "KALİTEYİ ARTIRDIK"

Alman devinin CEO'su Jan-Christian Dreesen imza sonrası yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi büyük potansiyele sahip olan genç bir futbolcuyla uzun vadeli sözleşme imzaladığımız için mutluyuz. Bize karşı iki maçta da çok iyi perofrmans sergiledi. Bu, yalnızca kadro derinliğimizi geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda kaliteyi de artırdığımız anlamına geliyor." dedi.

FREUND: "MÜCADELEDEN KAÇMIYOR"

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise, "Sacha Boey çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek. Her maçta çok fazla mesafe kat ediyor ve mücadeleden kaçmıyor. Galatasaraylı taraftarların favori oyuncularındandı. Yıllar içinde çok iyi bir gelişme gösterdi. Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle geldi ve geçtiğimiz sezon Galatasaray ile şampiyonluk kazandı. Savunma kalitemizi artıracak." ifadelerini kullandı.

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BOEY: "HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Boey, "Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmak benim için bir onur. Yeni takımımı ve bu oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Hücuma çıkmayı seven bir savunma oyuncusuyum. Savunmada olduğu kadar ön alanda da yer almayı seviyorum." şeklinde konuştu.

TRANSFER SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

23.30’DA BAŞLADI, 05.00’TE BİLE BİTMEDİ

Boey, bir süredir görüştüğü Bayern Münih ile önceki gün yıllık 3.5 milyon Euro’ya anlaşıp durumu Galatasaray yönetimine bildirdi ve İstanbulspor maçında da bu nedenle oynamadı. Oyuncunun anlaşmasının ardından kulüplerin bonservis pazarlığı başladı. Bayern’in transfer için yetki verdiği, Boey’in de menajerliğini yapan Stellar şirketinin yöneticileri, önceki gece 23.30’da Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile masaya oturdu.

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‘BEN BAYERN MÜNİH’LE ANLAŞTIM’ DEDİ

İlk önerilen rakam 15 milyon Euro idi. Timur anında reddedince Bayern tarafı rakamı yükseltmeye başladı. Sabah 05.00’e kadar süren pazarlıklarda anlaşma sağlanamayınca taraflar uyku için ara verdi. Saat 09.00’da tekrar başlayan ve 20.00’ye kadar süren rakam rekor seviyeye geldi. Yapılan anlaşmaya göre Bayern, 30 milyon Euro ödeyecek ve iki takım arasında yapılacak özel maçlar ve organizasyonlarla bu rakam 42 milyon Euro’yu bulacak.

BERKAN KUTLU YOLCU ETTİ

Sabah saatlerinde Almanya'ya giden Sacha Boey'i Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray'dan yakın arkadaşı Berkan Kutlu yolcu etti. Fransız yıldızı saat 10:00 sularında Münih'e indi. Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçen Boey, 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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FRANSA MİLLİ TAKIMI’NA SEÇİLME ARZUSU

Sacha Boey’in Bayern Münih’i tercih etmesinde, yılda 3.5 milyon Euro net para kazanacak olmasının yanı sıra, Fransa Milli Takımı’na seçilme arzusu önemli rol oynadı. Son iki sezon Galatasaray’da çok başarılı performans göstermesine karşın milli takıma çağrılmayan genç futbolcunun, “Türkiye’de oynadığım için milli takıma seçilmiyorum, Bayern Münih’e gidersem davet edilebilirim” düşüncesinde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey, 2021 yılında katıldığı sarı-kırmızılılarla ile 83 maçta oynarken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve 1 de Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alman ekibi Bayern Münih'e transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile bu transfer için 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaştı.

Fransız temsilcisi Rennes'den 26 Temmuz 2021 tarihinde transfer olan 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray kariyeri istediği gibi başlamasa da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve birçok takımın transfer listesine girdi. Geçtiğimiz sezonun başında takımla kamp geçirmeyen Boey, yerine transfer edilen Leo Dubois'un sakatlığının ardından tekrar kadroya alındı ve başarılı performansıyla ondan sonra da bir daha formayı bırakmadı.

83 MAÇ, 1 ŞAMPİYONLUK

Sacha Boey, Galatasaray ile geçirdiği 2.5 sezonda toplam 83 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Boey, sarı-kırmızılılarla 1 kez Süper Lig'de de şampiyonluk yaşadı.

AVRUPA'DA 18 MAÇA ÇIKTI

Fransız sağ bek Galatasaray ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grupları ve elemelerinde 6, bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 12 müsabakada oynadı. Boey oynadığı 18 Avrupa kupası karşılaşmasında 2 gol kaydetti.