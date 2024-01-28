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Beşiktaş talip olmuştu, Galatasaray harekete geçti! Sacha Boey'in yeri Arsenal'den dolacak...

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#TRANSFER#GALATASARAY#Beşiktaş
Beşiktaş talip olmuştu, Galatasaray harekete geçti Sacha Boeyin yeri Arsenalden dolacak...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 10:02

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Genoa'dan Berkan Kutlu'yu geri çağıran sarı - kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık gerçekleşmişti. Son 2 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, yaklaşık 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Galatasaray, Fransız yıldızın yerini Beşiktaş'ın da talip olduğu futbolcuyla doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genoa'dan Berkan Kutlu'yu kadrosuna çağıran sarı - kırmızılılarda Sacha Boey, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Sağ bek pozisyonuna 'acil' takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılılar için flaş bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY DA DEVREDE

The Standard'ın haberine göre Arsenal'in sağ beki Cedric Soares için Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da devreye girdi.

Beşiktaş talip olmuştu, Galatasaray harekete geçti Sacha Boeyin yeri Arsenalden dolacak...

Sözleşmesinin son 6 ayına giren Portekizli futbolcu için Arsenal'in uygun bir maliyetle ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

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UZUN VADELİ PLAN

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da istediği belirtilen Soares için Galatasaray'ın yapmayı planladığı anlaşmanın uzun vadeli olacağı ifade edildi.

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Bu sezon Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki futbolcu, 3 maça çıktı ve 134 dakika süre aldı. Soares, gol ya da asist katkısı veremedi.

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#TRANSFER#GALATASARAY#Beşiktaş

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