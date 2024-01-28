Beşiktaş talip olmuştu, Galatasaray harekete geçti! Sacha Boey'in yeri Arsenal'den dolacak...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genoa'dan Berkan Kutlu'yu kadrosuna çağıran sarı - kırmızılılarda Sacha Boey, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Sağ bek pozisyonuna 'acil' takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılılar için flaş bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY DA DEVREDE

The Standard'ın haberine göre Arsenal'in sağ beki Cedric Soares için Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da devreye girdi.

Sözleşmesinin son 6 ayına giren Portekizli futbolcu için Arsenal'in uygun bir maliyetle ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

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UZUN VADELİ PLAN

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da istediği belirtilen Soares için Galatasaray'ın yapmayı planladığı anlaşmanın uzun vadeli olacağı ifade edildi.

Bu sezon Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki futbolcu, 3 maça çıktı ve 134 dakika süre aldı. Soares, gol ya da asist katkısı veremedi.