Son dakika: Galatasaray, Sacha Boey sonrası yeni sağ bekini buldu! Serge Aurier ile anlaşmaya varıldı...

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Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman temsilcisi Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmasının ardından sağ bek pozisyonuna takviyesini yaptı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen sağ bek Serge Aurier'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 12, İngiltere Lig Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 13 resmi maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

Fildişili futbolcu kariyerinde daha önce Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham ve Villarreal'de top koşturdu.

ASSIGNON OLMADI

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Öte yandan Boey sonrası ilk olarak Rennes'den Lorenz Assignon için harekete geçen sarı - kırmızılılar, transferden olumlu sonuç alamadı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın masadan kalkması üzerine Assignon, Premier Lig ekibi Burnley'e kiralandı.

Assignon'un kısa süre içinde sağlık kontrolü için İngiltere'ye gideceği belirtildi.