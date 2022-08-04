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Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın ayrılığını resmen açıkladı!

Güncelleme: 1 saat önce

#Galatasaray#Morutan#Pisa
Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutanın ayrılığını resmen açıkladı

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın Serie B ekibi Pisa'ya kiralandığını KAP'a bildirdi

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Galatasaray, bir süredir kadrosunda düşünmediği Olimpiu Morutan'ın ayrılığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Morutan'ın Serie B takımlarından Pisa'ya 150 bin euro kiralama ve 5.5 milyon euro zorunlu şartlı satın alma opsiyonu ile kiraladındığını duyurdu.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

 Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

 Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

 Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.

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