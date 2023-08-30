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UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu ilk maçında Norveç'te karşılaştığı Molde'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, Rams Park'ta oynanan rövanştan da 2-1 galip ayrılarak Devler Ligi'nde 17. kez gruplara kaldı.

Nefes kesen maçta temsilcimiz Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ve 90+3. dakikada frikikten Angelino kaydetti. Molde'nin golü ise 66. dakikada Hestad'dan geldi.

GALATASARAY 17. KEZ GRUPLARDA

Galatasaray, Molde karşısında istediği sonucu alarak Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında oynamıştı.

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Sarı kırmızılılar, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalırken 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemeleri geçemedi.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki sıçrayışını sürdürüyor. Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sıralamada bir basamak daha yükseldik.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

GÖZLER İSKOÇ TAKIMLARINDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde iki takımı bulunan İskoçya’nın temsilcilerinden Hearts ilk maçta evinde PAOK’a 2-1 yenilerek Avrupa’dan elenmenin kıyısına geldi. Evinde Aston Villa’ya 5-0 kaybeden Hibernian’ın tur şansı ise neredeyse imkansız. Bununla birlikte eğer Rangers, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden PSV'ye elenirse Türkiye grup maçları öncesinde 9’uncu basamaktaki yerini garantileyecek.

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Rangers, ilk maçta PSV ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve tur şansını zora soktu. Bu aynı zamanda Rangers’ın 4 bonus puan alma şansının da azalması anlamına geliyor. Avrupa Ligi Play Off Turunda ise Aberdeen ilk maçta deplasmanda Hacken ile 2-2 berabere kaldı. Kazanması durumunda 1 puan alarak İskoçya’ya 0.25 bir katkı sağlayabilir. Ayrıca Rangers, PSV'yi elemesi durumunda İskoçya, 9. sıradaki yerini geri alacak.

9. BASAMAĞIN ÖNEMİ NE?

Bu sezonu UEFA ülke puanı sıralamasında 9. basamakta tamamlamanın tek bir faydası var. Bunu başarmamız durumunda, 2025-26 sezonunda 2024-25 sezonun Süper Lig ikincisi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 89.053

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.624

5- Hollanda 54.000

6- Fransa 52.247

7- Portekiz 48.316

8- Belçika 36.900

9- TÜRKİYE 32.100

10- İskoçya 31.650

11- Avusturya 29.900

12- İsviçre 29.775

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

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Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

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Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.