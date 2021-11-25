Son dakika: Galatasaray-Marsilya maçı öncesi Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım! Özür diledi...

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Bu akşam oynanacak Galatasaray - Marsilya maçı öncesi dün düzenlenen basın toplantısından önce Nef Stadyumu'ndaki medya salonunda bulunan aslan heykelinin üzerinde ftoğraf çektiren Fransız gazeteci Romain Canuti'nin bu hareketi büyük tepki çekti.

Basın tribünü akreditasyonunun iptal edildiği belirtilen Romain Canuti, tepkilerin ardından hem Türkçe hem de İngilizce paylaşım yaparak özür diledi.

Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt ise Fransız gazetecinin özür paylaşımını alıntılayarak; Misafirimiz özür dilemiştir. Taraftarımızdan ricamız akşamki maçın hiçbir şekilde gölgelenmemesidir." şeklinde paylaşım yaptı.

Marsilya haberleri yapan Le Phocéen adlı internet sitesinde gazetecilik yapan Canuti özür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim.

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