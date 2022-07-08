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Son Dakika: Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi! Sevilla'ya transferi...

#Transfer#Marcao#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaray, Marcaoyu KAPa bildirdi Sevillaya transferi...

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Marcao için Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

SEVILLA'DAN RESMİ DUYURU

İspanyol ekibi, Brezilyalı stoperin sağlık kontrollerinden geçerek Güney Kore'nin başkenti Seul'de takıma katılacağını ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağını açıkladı.

15 MİLYON EUROLUK SATIŞ

Galatasaray, bu satıştan bonuslarla birlikte 15 milyon euro gelir elde edecek.

2019'da 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı formayla 106 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

KAMP KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Sevilla'nın transfer teklifi yaptığı Marcao, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna alınmamıştı.

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MONCHI DOĞRULAMIŞTI

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, ilgilendiklerini doğruladığı Marcao ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı: “Marcao, listemizde olan stoperlerden biri. Ancak, şu anda transfer için düşündüğümüz tek stoper o değil. Farklı filtrelerimizden başarıyla geçti. Sadece agresif bir stoper değil, aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper.”

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