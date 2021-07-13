Son Dakika: Galatasaray kafilesi yurda döndü! Fatih Terim ve Arda Turan'dan sert tepki! 'Kimse böyle davranamaz'

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönerken Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Takdir edersiniz ki Galatasaray uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en çok edinen kulüplerin başındadır. 24 saat önceden zaten test olduk. Hepimiz oraya tüm testlerin belgeleri ile gittik. İki ülke arasında son zamanda yapılan anlaşmada karşılıklı testlerin kabulü anlaşması var. Bizden hızlı test istendi. Nedenini sorduysak da son 2 gündür bunu uyguladıklarını söylediler. Bunun rastgele olmasına ben de dahil oldum.

DOSTLUK MAÇI DOSTLARLADIR

Burundan test olduk. Dostluk maçları dostlarladır, o davranış hiç dostça bir davranış değil. Pasaportlarımızı istediler, deport edeceklerini söylediler. Pasaportları vermeyeceğimizi söyledik, ısrarla vermeyeceğimizi söyledik. Bu arada 4 saat zaman geçti. Kararı verdikten sonra hala bize hep beraber gelin, test olun dediler. Olympiakos Başkanı Marinakis de beni aradı, kendisine teşekkür ediyorum, hepsi olması için uğraştılar.

KİMSE BU TAVIRLA DAVRANAMAZ

Bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum, nereye yapıldığı belli. Ne tarz, ne tavır, ne takınılan hareket tarzı hoş değil. Biz bunlara boyun eğecek ne insanlarız, ne de kulübüz. Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz, bundan sonra da gideceğiz. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize bu tavırla davranamaz, hiç kimse. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizi koruyan kollayan herkes teşekkür ederim."

ARDA TURAN: 'ORADA KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan ise yaşananlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

Sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Yunanistan'da da her türlü önlemi almamıza rağmen, maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlası otobüse gitmişti, otobüsten geri çağırıldık

TAVIRLARI SAYGISIZCAYDI

Yunan yetkililere yapıcı olmaya çalıştık ama onların tavırları saygısızcaydı. Hocamız tüm sakinliğini koruyarak onlara yardımcı olmaya çalıştı. Bir dostluk maçının dostça olması gerekirdi ama bu olmadı. Biz ülkemize gelen herkese dostça davranmaya devam edeceğiz

OLANLAR ÜZÜCÜYDÜ

Böyle olayları büyütme taraftarı değiliz, her zaman barıştan yanayız. Ülkemiz ve Yunanistan arasında bir anlaşma var, PCR testlerinin kabul edildiği yönünde. Biz otobüse gittikten sonra oradaki tavırlar hoş değildi. Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya atmayız, atmadık da. Olanlar üzücüydü