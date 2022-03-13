Son dakika: Galatasaray İstanbul'a dönüşün yollarını arıyor! Uçak olmazsa otobüs...

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda İspanya'da Barcelona'ya konuk olan Galatasaray , Nou Camp'ta golsüz berabere kalarak Türkiye'nin gururu olurken, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin ertelenmemesinin sıkıntısını yaşıyor. Barcelona maçından 1 gün sonra Espanyol'un tesislerinde antrenman yapan Sarı-Kırmızılılar, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul yerine İzmir'e iniş yaptı. Dünkü antrenmanını Göztepe 'nin tesislerinde gerçekleştiren Galatasaray, bugün de Alsancak Stadı'nda çalışarak derbi hazırlıklarını sürdürecek. Ancak İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve kötü hava şartları, İstanbul'a dönüş konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Otobüs seçeneği...

Fanatik'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, her ihtimale karşın özel uçuş seçeneğini hazırda tutuyor. Ancak hava yolculuğunun sakıncalı görülmesi halinde, kara yoluyla İstanbul'a dönme seçeneği de gündemde. Bu da, hali hazırda Barcelona deplasmanından yorgun dönen Galatasaraylı futbolcuların daha da yorulması anlamına geliyor. Üstelik hafta içinde tekrar Barcelona ile rövanş maçına çıkacak olan ve ülke puanı açısından da çok kritik bir sınav vermeye hazırlanan Galatasaray cephesi, yoğun kar yağışını göz önünde bulundurarak derbinin ertelenmesini bekliyor.

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Mecburi rotasyon yapacak

Ancak gelinen son noktada, Beşiktaş'ın da katı tutumuyla birlikte derbinin kendi günü ve saatinde oynanması planlanıyor. Aslan'ın hocası Torrent, Barcelona rövanşını düşünerek rotasyona gitmek zorunda kalacak. İleri uçta Mohamed'in yerine Gomis'in, forvet arkasında Feghouli yerine Cicaldau'nun, sağ çizgide Babel yerine Emre Kılınç'ın, orta sahada Taylan yerine Pulgar'ın, sol bekte Aanholt yerine Ömer'in, sağ bekte Boey'nin yerine Omar'ın oynatılması gündemde. Kale için de Muslera'nın son ana kadar deneneceği ve Pena'nın da dinlendirilmesinin seçenekler arasında olduğu öğrenildi.