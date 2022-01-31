Son dakika: Galatasaray, Inaki Pena'nın transferini duyurdu! İspanyol kaleci sezon sonuna kadar kiralandı

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Fernando Muslera’nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk’ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, sezon sonuna kadar eldivenleri Inaki Pena’ya teslim etti.

Dün gece yarısında İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen Pena, resmi sözleşmeye imza attı.

Sarı kırmızılı kulüpten transfere dair yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Iñaki Peña’nın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı." denildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Barcelona'dan yapılan açıklamada ise satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtilirken "Inaki Pena sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Oyuncunun maaşını Türk kulübü öderken anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

"İLK MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Pena, "Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarımızla buluşacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey güzel olur." şeklinde konuştu.

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INAKİ PENA'NIN FUTBOLCULUK KARİYERİ

2 Mart 1999 doğumlu olan Inaki Pena, İspanya'nın Barcelona B takımında kaleci olarak forma giyiyordu. 2012'de 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2017–18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda, Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer aldı. 16 Nisan 2018'de Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi. Daha sonra 2018–19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi etti. ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

Inaki Pena, Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı. 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona genç oyuncunun sözleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı.

İspanya'yı 16 yaş altı, 17 yaş altı, 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu. Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle, İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.