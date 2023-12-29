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Son dakika: Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesi tarihi kriz iddiası! TFF'den resmi açıklama geldi...

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#Süper Kupa#Galatasaray-Fenerbahçe#Derbi
Son dakika: Galatasaray ile Fenerbahçenin karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesi tarihi kriz iddiası TFFden resmi açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 15:55

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali öncesi tarihi bir kriz yaşandığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda oynanacak mücadeleye Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün yer aldığı pankartla çıkması planlanan takımlara Suudi yetkililer tarafından izin verilmediği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından TFF'den resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

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Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te başlaması planlanan maç öncesinde tarihi bir kriz yaşandığı öne sürülmüştü.

Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği iddia edilmişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu durumu kabul etmediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşmelerini devam ettirdiği ileri sürülmüştü.

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TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, iddiaların ardından resmi bir açıklama yayımladı. TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

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"Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz."

GALATASARAY: "100. YIL FORMAMIZLA MAÇA ÇIKACAĞIZ"

TFF'nin açıklamasının ardından Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi. Sarı - kırmızılılar, Fenerbahçe maçına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını açıkladı.

Son dakika: Galatasaray ile Fenerbahçenin karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesi tarihi kriz iddiası TFFden resmi açıklama geldi...

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DURSUN ÖZBEK, BÜYÜKEKŞİ'NİN BULUNDUĞU OTELE GELDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi.

Son dakika: Galatasaray ile Fenerbahçenin karşılaşacağı Süper Kupa finali öncesi tarihi kriz iddiası TFFden resmi açıklama geldi...

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#Süper Kupa#Galatasaray-Fenerbahçe#Derbi

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