Son dakika: Galatasaray için Nwakaeme iddiası! Transfer haberleri

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Hayal kırıklığıyla tamamlayan sezonun ardından Dursun Özbek yönetimiyle yenilenmeye başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelerine başladı. Haberde Okan Buruk'un Nijeryalı futbolcuyu kadroda görmek istediği ve 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Trabzonspor'da 4 sezon forma giyen Nwakaeme, çıktığı 145 maçta 47 gol atıp 40 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu geçen sezonki şampiyonluğa 34 maçta 7 gol 7 asist yaparak katkı vermişti.

FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Anthony Nwakaeme'nin ismi Fenerbahçe ile de anılmış ancak Sarı-lacivertli kulüp 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmediklerini; kulüpte temasa geçen menajerine olumsuz cevap verildiğini açıklamıştı.

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Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şöyleydi;

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut Transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TRABZONSPOR'A SİTEM DOLU VEDA

Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, Bordo-mavili kulübe veda mesajında sitem dolu ifadeler kullanmıştı:

Sevgili Trabzonspor taraftarları; Sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek ve ayrıca benim piyasa değerimi de düşürmeye çalışıyorlar. Sizi sevdiğimi bilin ve sonu 1 şampiyonluk ile 1 süper kupayla biten mutluluğun sonunda birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.

NWAKAEME GİTTİ TREZEGUET GELDİ

Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor, Aston Villa'dan Mahmoud Trezeguet'yi kadrosuna katmıştı.