Son dakika: Galatasaray, Icardi transferini KAP'a bildirdi! Bonservisi ve maaşı...

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Galatasaray'ın KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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"TÜRKİYE'YE EZBERLETTİĞİN ŞARKIYI AVRUPA'YA DİNLETME ZAMANI"

Galatasaray'dan yapılan videolu paylaşımda ise piyano, keman, kanunve saksafon eşliğinde 'Aşkın Olayım' çalındı. Paylaşım; "Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı...Yuvana hoş geldin Mauro Icardi!" notuyla paylaşıldı.

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Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... 🫱😀🫲



Yuvana hoş geldin Mauro Icardi! 9️⃣#PartyMustGoOn 😎 pic.twitter.com/9zdd5ifNAt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023

VİDEODA 'KADIKÖY' DETAYI

Icardi'nin transfer videosunun bir kısmında Kadıköy İskelesi'in gözükmesi de dikkat çekti.

9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Geçen sezon 99 numaralı formayı giyen Icardi, yeni sezonda 9 numaralı formayı terletecek.





MAURO ICARDI: ÇOK MUTLUYUM

Mauro Icardi, Galatasaray'a transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun üzerine tekrardan bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Zaten projenin içerisinde, takımın bir parçası olarak hissediyordum kendimi. Erden Bey ile en başında konuştuğumda bu geleceğin bir parçası olmak istediğimi hissediyordum. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarımız bize gerçekten çok güzel sevgisini gösterdi. Şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduklarını gördük. Biz de saha içerisinde de dışarısında da en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her gün birlikte çalıştığımız, birbirimizi görmeye alıştığımız, çok güzel anılar biriktirdiğimiz insanlarla tekrardan karşılaştım. Tabii ki de çok mutluyum, şimdi o anıların yenilerini biriktireceğiz inşallah."

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GEÇEN SEZON 29 GOLE ETKİ

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.

ICARDI'NIN İMZASI DÜNYA BASININDA YANKI BULDU!

Arjantinli yıldızın hem bonservisiyle yeniden Galatasaraylı olması hem de sarı kırmızılı taraftarların muhteşem karşılaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte İcardi için atılan başlıklar:

DÜNYADA HİÇ KİMSE TRANSFERİNİ GALATASARAY GİBİ TANITAMIYOR

BOSNA HERSEK

SPORTSPORT

“Herkese teşekkürler, ama dünyada hiç kimse Galatasaray kadar en iyi transferinin tanıtımının nasıl yapılacağını bilmiyor.”

ARJANTiN

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OLE: “İcardi’nin Galatasaray’a dönüşünde çılgın karşılama.”

NFOBAE: “Türkiye’de Mauro Icardi çılgınlığı: büyük kalabalık karşıladı.”

UYGUN BEDELLE GALATASARAYLI OLDU PSG TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

BREZiLYA

GAZETA ESPORTiVA: “Galatasaray, Mauro İcardi’nin kalıcı transferi için PSG ile anlaştı.”

PORTEKiZ

A BOLA: “Mauro Icardi resmen ve uygun bedelle Galatasaray’da.”

FRANSA

L’EQUiPE: “Mauro İcardi, Galatasaray’a resmen transfer oldu.”

FOOT MERCATO: “PSG, İcardi’nin Galatasaray’a transferini resmen açıkladı.”

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ VE MAURO İCARDİ TAKIMDA KALDI

İTALYA

TUTTOSPORT: “İcardi, Galatasaray’da kaldı: PSG’den resmi açıklama.”

CORRIERE DELLO SPORT: “PSG, İcardi’yi Galatasaray’a resmen gönderdi. İcardi artık tamamen Galatasaray’ın oyuncusu oldu.”

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LA STAMPA: “Arjantinli forvet yeniden Galatasaray’da. Nara da tedavisini Milano’da sürdürecek.

PARİS ST. GERMAİN’DEN AYRILDI TÜRKİYE’DE OYNAMAYA DEVAM EDECEK

ROMANYA

DiGiSPORT: “Mauro İcardi, Galatasaray’ın yeni imzası oldu! Fabrizio Romano başrolde.”

iSVEÇ

FOTBOLLSKANALEN: “Galatasaray, İcardi’yi kadrosuna kattı.”

POLONYA

WESZLO: “Mauro İcardi, PSG’den ayrıldı, Türkiye’de oynamaya devam edecek.