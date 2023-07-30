Son Dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi ilk antrenmanına çıktı!

Haberin Devamı

Galatasaray'a geri dönen Mauro Icardi ayağının tozuyla sahaya indi.

Sarı kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli futbolcu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve Galatasaray'daki ikinci döneminin ilk idmanına çıktı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Mauro Icardi, takımımızla birlikte ilk antrenmanına çıktı." ifadeleri kullanılarak idmandan fotoğraflar yer aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Medicana Sağlık Grubu’nda sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımımızın yetkilileri de hazır bulundu.

MAURO ICARDI: ÇOK MUTLUYUM

Mauro Icardi, Galatasaray'a transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

“Çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun üzerine tekrardan bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Zaten projenin içerisinde, takımın bir parçası olarak hissediyordum kendimi. Erden Bey ile en başında konuştuğumda bu geleceğin bir parçası olmak istediğimi hissediyordum. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarımız bize gerçekten çok güzel sevgisini gösterdi. Şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduklarını gördük. Biz de saha içerisinde de dışarısında da en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her gün birlikte çalıştığımız, birbirimizi görmeye alıştığımız, çok güzel anılar biriktirdiğimiz insanlarla tekrardan karşılaştım. Tabii ki de çok mutluyum, şimdi o anıların yenilerini biriktireceğiz inşallah."