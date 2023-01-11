Son dakika: Galatasaray, Icardi için harekete geçiyor! PSG ile transfer görüşmesi...

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Beşiktaş , Başakşehir ve Fenerbahçe ... Şampiyonluk yolundaki rakiplerden 3'ünü de boş geçmeyen ve kısa sürede parmak ısırtan bir performans sergileyen Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, PSG'den 1 sezon daha kiralanabilmesi için Fransız kulübüyle görüşmeler yeniden başladı.

Galatasaray, Icardi'yi 1 yıl daha kadrosunda tutmak istiyor. Sezon başında PSG'den kiralanan ve transferin son gününde Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, fiziksel olarak toparlandıktan sonra giderek performansını yükseltti ve Dünya Kupası arasına kadar 6 lig maçında 4 gol attı. Arada sakatlanan, ülkesine gidip gelen, eşiyle sorunlar yaşayan 29 yaşındaki santrfor, beklendiği gibi Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü ve 15 dakikada 1 asist 1 de nefis gole imza atarak lige yine damgasını vurdu. Böylece Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi şampiyonluk yolundaki rakiplere karşı hiç boşu olmayan Icardi'nin kalıcı transferi tekrar gündeme geldi.

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"Burada devam et" teklifine olumlu yanıt

Galatasaray'da yakaladığı çıkışın ardından eski kulübü Inter ile Atletico Madrid'in dikkatini çekmeyi başaran Icardi için PSG'nin 30 milyon Euro gibi bir beklenti içinde olduğu ortaya çıkınca Galatasaray geri adım atmıştı. Ancak deneyimli yıldız Galatasaray'ı ve İstanbul'u çok sevince, kulübün "Burada devam et" teklifine olumlu yanıt verdi. Şimdi Sarı-Kırmızılıların PSG'yi ikna etmesi gerekiyor. Bunun için de Arjantinli santrforun 1 sezon daha kiralanması konusunda Fransızlar'a yeni bir teklif yapılacak.

En az yüzde 50 zam

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın bu kez kesenin ağzını açarak, Icardi'nin maaşının en az yüzde 50'sini karşılamayı taahhüt etmesi, iyi bir kiralama ücreti ödemesi, ancak sonunda sözleşmeye bir de satın alma opsiyonu koydurması bekleniyor. Görüşmelerin ara transfer dönemi boyunca devam edeceği belirtildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Icardi'yi kadroda tutmak istediklerini ve sezon sonuna kadar zamanları olduğunu ifade etmişti.