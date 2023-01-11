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Galatasaray'da sıra Yusuf Demir'e geldi! Dries Mertens'in yerine...

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Dries Mertens
Galatasarayda sıra Yusuf Demire geldi Dries Mertensin yerine...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 09:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu'dan sonra bu sezon bir türlü yararlanamadığı bir başka yetenek Yusuf Demir'i kazanmaya karar verdi. Buruk, cuma günkü Hatayspor maçında cezalı Dries Mertens'in yerine Yusuf'u oynatmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray 'da sıra Yusuf Demir'e geldi. Sezon başında 6 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, yabancı statüsünde sayılması nedeniyle bir türlü beklediği şansı bulamadı. Geniş kadroda fazla süre alamayan Berkan Kutlu ve Barış Alper gibi isimleri bir şekilde takıma yeniden kazandırmayı başaran teknik direktör Okan Buruk'un sıradaki hedefi ise Yusuf Demir.

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Mata kulübede

Fanatik'in haberine göre ligde cuma günü Hatay'la Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada cezalı Mertens'in yerine Yusuf Demir'in tercih edileceği, fiziksel açıdan geride kalan Mata'nın ise yine maça kulübede başlayacağı öğrenildi. Yusuf'un sağında ve solunda ise yine Kerem'le Rashica'nın görev yapması bekleniyor.

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Dries Mertens

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