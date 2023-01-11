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Menajer George Gardi: "Sacha Boey’u isteyen büyük para vermeli"

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#Galatasaray#Sacha Boey#Transfer
Menajer George Gardi: Sacha Boey’u isteyen büyük para vermeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

Icardi, Mertens ve Torreira’yı Türkiye’ye getiren ünlü menajer George Gardi, G.Saraylı sağ beki övdü. 

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Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla takımın çıkışında büyük rol oynayan ve transferin gözdesi olan Sacha Boey ile ilgili Icardi, Mertens ve Torreira’yı Türkiye’ey getiren ünlü menajer George Gardi açıklamalarda bulundu. Adı birçok kulüple anılan 22 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak Gardi İtalyan basınına şunları söyledi:

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G.SARAY’DA OYNAMAK ZOR

Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa’da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Galatasaray formasını giyip, oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, öz güveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı. İtalya’dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek.”

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#Galatasaray#Sacha Boey#Transfer

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