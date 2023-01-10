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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Güray Vural açıklaması! G.Saray teklif yapmıştı...

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#Antalyaspor#Güray Vural#Süper Lig
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetinden Güray Vural açıklaması G.Saray teklif yapmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 22:43

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un başkanı Aziz Çetin, ismi Galatasaray ile anılan ABD’li forvet oyuncusu Haji Wright ve Güray Vural ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, Wright’a birden fazla teklifin olduğunu söylerken, deneyimli sol bek oyuncusu Güray Vural’a Galatasaray’dan teklif olduğunu ancak takımdan gideceğini sanmadığını belirtti.

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Süper Lig’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 19’uncu haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken 12 Ocak'ta açılacak transfer dönemiyle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takımın ABD’li forvet oyuncusu ve tecrübeli sol bek oyuncusu Güray Vural’a birçok takımdan teklif gelirken konuyla ilişkin kulüp başkanı Aziz Çetin, önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Çetin, lig lideri Galatasaray’ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Haji Wright’a çok sayıda teklifin olduğunu ve birçok takımla görüştüklerini ifade ederken, 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural’a Galatasaray’dan teklif olduğunu ancak takımdan gitmeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

"WRİGHT’A BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR"

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Bu sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan Haji Wright’a çok sayıda teklifin olduğunu söyleyen Çetin, “Haji Wright’a birden fazla teklif var. Herkes teklif veriyor ancak henüz kimseyle yüzyüze görüşmedik. Yüzyüze görüştükten sonra kesin kararımızı vereceğiz. Şu ana kadar yapılan teklifler arasında para ve takas gibi durumlar söz konusu oldu” dedi.

"GÜRAY’IN GİDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Galatasaray’ın gündeminde olduğu söylenen Güray Vural ile ilgili ise Aziz Çetin, “Güray’a Galatasaray’dan bir teklif var. İlginin olduğunu biliyoruz ancak Güray Vural’ın takımdan gideceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.

"DOĞUKAN BU GECE ANTALYA’DA"

Başkan Aziz Çetin, Doğukan Sinik’in bu gece Antalya’ya geleceğine dikkat çekerken, “Doğukan Sinik ile anlaştık. Bu gece Antalya’da olacak. Zaten bizim evladımız. İmza aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

"SEFEROVIC İLE GÖRÜŞMEDİK"

Antalyaspor başkanı Aziz Çetin, Galatasaray’da isteneni veremeyen Haris Seferovic ile ne kulübü Benfica ne de Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

WRIGHT’A BRENTFORD İLGİSİ

Antalyaspor’un ligde bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atan ve Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda 1 gol atma başarısı gösteren ABD'li Haji Wright’a Türkiye başta olmak üzere 9 kulüp teklifte bulundu. Bu takımlar içerisinde kulübe ulaşan en iyi teklifin ise İngiltere Premier Lig’de 9’uncu sırada bulunan Brentford’dan geldiği ve İngiliz kulübün Antalyaspor’a 7,5 milyon Euro ile sonraki satıştan yüzde 25 teklif ettiği öğrenildi.

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#Antalyaspor#Güray Vural#Süper Lig

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