Son Dakika: Galatasaray forvetini Norveç'te buldu! Solbakken'e onay verildi, Diagne satılacak ve...

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Devre arasında transfer operasyonuna devam edecek olan Galatasaray'da forvet için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Mbaye Diagne'nin performansından memnun olmayan ve Senegalli forveti satarak para kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar forvetini Norveç'te buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Diagne transferinden gelecek parayla futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forveti Ola Solbakken'i almak istiyor. Bodo Glimt formasıyla bu sezon Roma'ya 2 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki forvet için scoutlar olumlu rapor verdi.

Yönetim de Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan İskandinav forvet için düğmeye bastı. Diagne ara transferde elden çıkartılırsa, oradan gelecek para Solbakken'e verilecek.

Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koydu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor.