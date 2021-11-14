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Son Dakika: Galatasaray forvetini Norveç'te buldu! Solbakken'e onay verildi, Diagne satılacak ve...

#Galatasaray#Ola Solbakken#Bodo Glimt
Son Dakika: Galatasaray forvetini Norveçte buldu Solbakkene onay verildi, Diagne satılacak ve...

Galatasaray'da forvetlerin performanslarından memnun olmayan Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin yerine transfer edilecek isim belli oldu. Scoutların olumlu rapor verdiği Solbakken için çalışmalar başladı.

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Devre arasında transfer operasyonuna devam edecek olan Galatasaray'da forvet için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Mbaye Diagne'nin performansından memnun olmayan ve Senegalli forveti satarak para kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar forvetini Norveç'te buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Diagne transferinden gelecek parayla futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forveti Ola Solbakken'i almak istiyor. Bodo Glimt formasıyla bu sezon Roma'ya 2 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki forvet için scoutlar olumlu rapor verdi.

Yönetim de Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan İskandinav forvet için düğmeye bastı. Diagne ara transferde elden çıkartılırsa, oradan gelecek para Solbakken'e verilecek.

Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koydu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor.

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#Galatasaray#Ola Solbakken#Bodo Glimt

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