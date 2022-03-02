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Son Dakika: Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması! Geri mi dönüyor?

#Galatasaray#Ünal Aysal#Başkanlık Ünal Aysal
Son Dakika: Galatasaray eski başkanı Ünal Aysaldan adaylık açıklaması Geri mi dönüyor

Galatasaray başkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaların ardından Ünal Aysal'dan ilk açıklama geldi.

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Galatasaray başkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaların ardından açıklama yapan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor" dedi.

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı ve önümüzdeki hafta bazı üyelerle bir araya geleceği iddia edildi.

Bu iddialarla ilgili olarak Akşam Gazetesi'ne konuşan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da bu ay içerisinde kritik bir mali genel kurul yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilip edilmeyeceği ise merak konusu.

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#Galatasaray#Ünal Aysal#Başkanlık Ünal Aysal

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