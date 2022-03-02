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Son Dakika: Galatasaray Adası hakkında nihai karar çıktı! Resmi açıklama geldi...

#Galatasaray#Galatasaray Adası#Tahliye
Son Dakika: Galatasaray Adası hakkında nihai karar çıktı Resmi açıklama geldi...

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehte vermiş olduğu tahliye kararının Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onandığını açıkladı.

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Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehte vermiş olduğu tahliye kararının Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü

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