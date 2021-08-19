MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Giresunspor'a kiraladı
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Giresunspor'a kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.08.2021 - 19:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Giresunspor'a kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Giresunspor'a kiraladı

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Taşdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada,"Kendisine, Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi