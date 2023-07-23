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Son dakika: Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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#Transfer#Cedric Bakambu#Galatasaray
Son dakika: Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 19:31

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı.

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Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos’ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gol kaydetmişti.

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#Transfer#Cedric Bakambu#Galatasaray